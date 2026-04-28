У сукні кольору індиго з вишивкою: красива Бріжит Макрон на державній вечері у Греції
Перша леді Франції супроводжує чоловіка-президента у робочій поїздці до Афін.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон з офіційним візитом відвідали Афіни. Там вони зустрілися на державній вечері з президентом Греції Константіносом Тасуласом у Президентському палаці.
Бріжит обрала для такої події елегантну закриту сукню міді кольору індиго. Вбрання у зоні декольте і ззаду було оздоблене акцентною вишивкою з чорного бісеру і леліток.
Аутфіт перша леді доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і чорним клатчем від Dior. Вона зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом, улюблений макіяж смокі айс, прикрасила вуха гарними сережками з діамантами, а руки — браслетом і каблучками з діамантами.