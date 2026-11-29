Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах державного візиту до Камбоджі зустрілися з королем Нородомом Сіамоні у Королівському палаці у Пномпені.

Для зустрічі перша леді обрала елегантну приталену сукня-пальто кольору капучино з розкльошеною спідницею міді. Вбрання в зоні талії прикрашали два золотисті ґудзики.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила темно-коричневими гостроносими туфлями-човниками на шпильках з фірмовою монограмою Louis Vuitton і з клатчем також з монограмою бренду та золотистою фурнітурою.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Волосся перша леді уклала в об’ємну зачіску з чубчиком, зібравши частину пасом на потилиці за допомогою шпильки. Макрон зробила макіяж з акцентом на очах, прикрасила шию кольє з декоративним елементом у вигляді метелика, а вуха — золотистими сережками-кільцями. На руках у неї були каблучки.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сріблясто-сірому костюмі і на шпильках відвідала старовинний храм у Камбоджі.

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