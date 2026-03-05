ТСН у соціальних мережах

Суспільство
148
1 хв

У сукні кольору лісової трави: елегантна королева Летиція сходила на виставку

Королівське подружжя Іспанії сьогодні з’явилося на виставці в Мадриді.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI приїхали на 45-й Міжнародний ярмарок сучасного мистецтва ARCOmadrid, де з нагоди його 45-річчя цього року представлена ​​спеціальна секція під назвою «ARCO2045: майбутнє для сьогодення», яка пропонує нам поміркувати про можливі напрямки розвитку мистецтва в найближчі десятиліття.

Королева Летиція з’явилася на заході в сукні лісового зеленого кольору з твіду з квадратним вирізом, рукавами три чверті та спідницею міді, яку вона вперше одягла 12 жовтня під час святкування Національного дня. Вбрання доповнював тонкий чорний пасок, який підкреслював талію, сережки з розсипом смарагдів від Tous, улюблена чорна сумка Carolina Herrera і туфлі-човники з пряжками на невисоких підборах. Летиція, як завжди, мала натуральний манікюр і каблучку Coreterno на вказівному пальці. Вона розпустила довге волосся і зробила виразний макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI віддав перевагу темному класичному костюму в поєднанні з білою сорочкою і червоною краваткою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Летиція з’явилася в бірюзовому костюмі на заході, присвяченому Всесвітньому дню рідкісних захворювань.

