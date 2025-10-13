У сукні кольору лісової трави і в компанії дочок: королева Летиція сяяла на параді

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та двоє дочок — принцеса Леонор та інфанта Софія — відвідали спеціальний військовий парад на площі Нептуна.

Після вшанування полеглих та синхронного польоту винищувачів протокол монарша родина перемістилася до Королівського палацу, де Їхні Величності дали традиційний прийом на честь Національного дня.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Цього дня королева Летиція обрала сукню міді з твіду кольору лісової трави, яку вона доповнила тонким чорним поясом на талії від Boss, туфлями-слінгбеками на невисоких підборах Massimo Dutti, сумкою Carolina Herrera, смарагдовими сережками-висячками від Tous. Також королева розпустила волосся, зробила виразний макіяж та одягла улюблену каблучку Coreterno.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Associated Press

Її старша дочка Леонор — спадкоємиця престолу — була одягнена у військову форму, оскільки вона проходить зараз військову підготовку і це, мабуть, дотримання протоколу. Король Філіп VI також був у військовій формі на параді, а на прийомі переодягся у темно-синій костюм. А ось інфанта Софія, яка приїхала з Португалії на кілька днів, одягла коротку чорну сукню в горох і взула балетки з відкритими п’ятами.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія, нагадаємо, зараз навчається у Forward College у Португалії, а додому приїхала спеціально, щоб відвідати урочисту церемонію.