Уша Венс / © Associated Press

Реклама

Дружина віцепрезидента США Уша Венс разом із Меланією Трамп відвідали у Північній Кароліні військовослужбовців у Кемп-Лежен. Це найбільша база морської піхоти на східному узбережжі.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Це була їхня перша спільна робоча поїздка. Вони зустрілися також із сім’ями військових, зі студентами та дітьми.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Уша мала ефектний вигляд у трикотажній сукні кольору марсала за коліна. Вбрання мало довгі рукави, високу горловину і боковий розріз на спідниці. Талію вона підкреслила тканинним поясом в тон.

Реклама

Уша Венс / © Associated Press

Аутфіт пані Венс доповнила замшевими туфлями такого самого кольору і на стійких підборах. У неї було розпущене волосся, макіяж із бордовою помадою і гарні золоті сережки з листям і бурштиновим камінням.

Уша Венс / © Associated Press

Із літака Уша вийшла у сонцезахисних окулярах Ray-Ban у золотій оправі.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс під час робочої поїздки з чоловіком до Німеччини продемонструвала лук у класичному вовняному пальті графітового кольору і чорній сукні міді.