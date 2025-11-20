- Дата публікації
У сукні кольору марсала і з гарними сережками: дружина віцепрезидента США разом із Меланією Трамп поїхала у робочу поїздку
Уша Венс вперше з Меланією Трамп здійснила спільну поїздку.
Дружина віцепрезидента США Уша Венс разом із Меланією Трамп відвідали у Північній Кароліні військовослужбовців у Кемп-Лежен. Це найбільша база морської піхоти на східному узбережжі.
Це була їхня перша спільна робоча поїздка. Вони зустрілися також із сім’ями військових, зі студентами та дітьми.
Уша мала ефектний вигляд у трикотажній сукні кольору марсала за коліна. Вбрання мало довгі рукави, високу горловину і боковий розріз на спідниці. Талію вона підкреслила тканинним поясом в тон.
Аутфіт пані Венс доповнила замшевими туфлями такого самого кольору і на стійких підборах. У неї було розпущене волосся, макіяж із бордовою помадою і гарні золоті сережки з листям і бурштиновим камінням.
Із літака Уша вийшла у сонцезахисних окулярах Ray-Ban у золотій оправі.
Нагадаємо, Уша Венс під час робочої поїздки з чоловіком до Німеччини продемонструвала лук у класичному вовняному пальті графітового кольору і чорній сукні міді.