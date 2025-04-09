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У сукні кольору марсала та з сумкою Louis Vuitton: королева Ранія приїхала до Італії
Королева Ранія приїхала з візитом до Італії та зустрілася з прем'єр-міністеркою.
Її Величність у Римі зустріла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Зустріч відбулася на віллі Доріа-Памфілі у столиці.
Королева Йорданії з'явилася на червоній доріжці в сукні кольору марсала довжини міді, також вона була в лакованих туфлях на підборах, а в руках тримала маленьку сумку Louis Vuitton, підібрану до тону вбрання. Ранія зробила гарне укладання легкими хвилями, її талію підкреслював тонкий пояс, у вухах були сережки з камінням, а на обличчі виразний макіяж.
Прем'єр-міністерка Італії пані Мелоні одягла білий штанний костюм з ажурними рукавами і взула білі туфлі-човники. У неї у вухах були сережки-кільця, на обличчі макіяж з яскравою помадою, що підкреслює губи, а волосся зачесане в ідеальне рівне укладання.
Раніше цього ж дня Джорджа Мелоні в цьому самому аутфіті зустрічала в Римі короля Чарльза III, який разом із дружиною Каміллою перебуває з чотириденним візитом у країні.