У сукні кольору морської хвилі та пальті: принцеса Анна приїхала до Бельгії

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Сестра короля Чарльза приїхала до міста Іпр, що в Бельгії, щоб урочисто відкрити Меморіал Мененської брами в Іпрі.

Це пам’ятка, присвячена пам’яті солдатів і офіцерів військ Антанти, які загинули у битвах Першої світової війни біля цього міста і тіла яких не було знайдено. Проєкт пам’ятника роботи Реджинальда Бломфілда, пам’ятник побудований коштом уряду Великої Британії. Відкриття пам’ятника відбулося 24 липня 1927 року. Тут увічнено імена понад 54 000 солдатів Співдружності, що зникли безвісти на війні.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна одягла для цього виходу сукню кольору морської хвилі, а зверху сіре пальто і взула туфлі на невисоких підборах із бантами. На шиї у королівської особи було кольє з перлів, а у вухах перлинні сережки, також Анна прикріпила до пальта дві брошки і була в рукавичках. Вона зібрала волосся у фірмову зачіску та зробила легкий макіяж.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно сестра короля відвідувала садову вечірку в шотландському Единбурзі, де з’явилася в образі, схожому на лук королеви Камілли.

Принцеса Анна / © Getty Images