- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні кольору шампанського з розрізом: дочка принцеси Стефанії з’явилася на галавечорі
Дочка принцеси Стефанії – Камілла Готтліб – відвідала разом із членами княжої родини галавечір Червоного Хреста Монако.
Молодша дочка принцеси Монако Стефанії з'явилася на галавечорі у сукні кольору шампанського з високим розрізом, підібравши до неї туфлі-човники на підборах та прямокутний клатч до тону. Образ Камілла доповнила дорогоцінним кольє на шиї, браслетом та сережками, а довге світле волосся розпустила і зробила гарний вечірній макіяж.
Цей же галаприйом відвідала княжа пара Монако – княгиня Шарлін і князь Альбер II.
Шарлін обрала для світського вечора сукню з галтером Elie Saab, яке виділялося своїм ніжним металевим оздобленням і драпуванням по всій довжині сукні, доповнивши її клатчем, туфлями та розкішними і дуже дорогими сережками у вухах.