У сукні кольору шампанського з розрізом: дочка принцеси Стефанії з’явилася на галавечорі

Камілла Готтліб / © Getty Images

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Молодша дочка принцеси Монако Стефанії з'явилася на галавечорі у сукні кольору шампанського з високим розрізом, підібравши до неї туфлі-човники на підборах та прямокутний клатч до тону. Образ Камілла доповнила дорогоцінним кольє на шиї, браслетом та сережками, а довге світле волосся розпустила і зробила гарний вечірній макіяж.

Камілла Готтліб / © Getty Images

Цей же галаприйом відвідала княжа пара Монако – княгиня Шарлін і князь Альбер II.

Шарлін обрала для світського вечора сукню з галтером Elie Saab, яке виділялося своїм ніжним металевим оздобленням і драпуванням по всій довжині сукні, доповнивши її клатчем, туфлями та розкішними і дуже дорогими сережками у вухах.

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Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

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