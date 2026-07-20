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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору шампанського з розрізом: дочка принцеси Стефанії з’явилася на галавечорі

Дочка принцеси Стефанії – Камілла Готтліб – відвідала разом із членами княжої родини галавечір Червоного Хреста Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Камілла Готтліб

Камілла Готтліб / © Getty Images

Молодша дочка принцеси Монако Стефанії з'явилася на галавечорі у сукні кольору шампанського з високим розрізом, підібравши до неї туфлі-човники на підборах та прямокутний клатч до тону. Образ Камілла доповнила дорогоцінним кольє на шиї, браслетом та сережками, а довге світле волосся розпустила і зробила гарний вечірній макіяж.

Камілла Готтліб / © Getty Images

Камілла Готтліб / © Getty Images

Цей же галаприйом відвідала княжа пара Монако – княгиня Шарлін і князь Альбер II.

Шарлін обрала для світського вечора сукню з галтером Elie Saab, яке виділялося своїм ніжним металевим оздобленням і драпуванням по всій довжині сукні, доповнивши її клатчем, туфлями та розкішними і дуже дорогими сережками у вухах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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