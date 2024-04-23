У сукні-комбінації та балетках: Леді Амелія Віндзор сходила на івент

Леді Амелію Віндзор зазнімкували фотографи на вечері на честь Дня Землі BoTree x One Tree Planted у The BoTree у Лондоні.

Дівчина була одягнена у чорну сукню-комбінацію з мереживним оздобленням на декольте та на тонких бретельках, яке поєднувала з рожевими балетками та сумкою до тону. Амелія зробила дуже легкий макіяж на обличчі, волосся зібрала в пучок і одягла золоті сережки та золотий ланцюг із кулоном із камінням. Також у неї на зап'ясті було кілька браслетів.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

У повсякденному житті, нагадаємо, Амелія Віндзор обирає прості та комфортні вбрання, віддаючи перевагу джинсам, пальтам та зручному взуттю. Нещодавно аристократку сфотографували під час прогулянки лондонським районом Ноттінг-Гілл.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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