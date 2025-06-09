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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

У сукні-комбінації за понад 3 тисячі євро: грецька принцеса похизувалася модним луком

Принцеса показала невимушене фото у трендовій сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марія-Олімпія

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Єдина дочка та старша дитина грецького принца Павлоса та кронпринцеси Греції Марі-Шанталь поділилася новими фотографіями у своєму Instagram. На фото 28-річна дівчина позувала у саду гарного будинку, який оточували пальми та красиві високі рослини.

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Вона продемонструвала шанувальникам нову сукню-комбінацію від люксового бренду Loro Piana, яка мала V-подібне декольте, тонкі бретелі та була прикрашена мереживом на ліфі та спині з гіпюру із хитромудрими мотивами будяка.

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Спина у вбрання була з глибоким вирізом. А ось вартість такої сукні 3198 євро.

Образ Марія-Олімпія доповнила мюлями від відомого бренду ALAÏA за 1190 євро зі зміїної шкіри. У руці вона тримала келих з вином, тому, можливо, у такому ніжному образі вона відвідала садову вечірку чи якесь приватне свято своєї родини.

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Раніше в подібній сукні фото опублікувала Меган Маркл — дружина принца Гаррі. Вона показала фото з пляжу, на якому бігла по воді в легкій білій сукні від бренду Khaite з V-подібним декольте.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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