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У сукні-комбінації за понад 3 тисячі євро: грецька принцеса похизувалася модним луком
Принцеса показала невимушене фото у трендовій сукні.
Єдина дочка та старша дитина грецького принца Павлоса та кронпринцеси Греції Марі-Шанталь поділилася новими фотографіями у своєму Instagram. На фото 28-річна дівчина позувала у саду гарного будинку, який оточували пальми та красиві високі рослини.
Вона продемонструвала шанувальникам нову сукню-комбінацію від люксового бренду Loro Piana, яка мала V-подібне декольте, тонкі бретелі та була прикрашена мереживом на ліфі та спині з гіпюру із хитромудрими мотивами будяка.
Спина у вбрання була з глибоким вирізом. А ось вартість такої сукні 3198 євро.
Образ Марія-Олімпія доповнила мюлями від відомого бренду ALAÏA за 1190 євро зі зміїної шкіри. У руці вона тримала келих з вином, тому, можливо, у такому ніжному образі вона відвідала садову вечірку чи якесь приватне свято своєї родини.
Раніше в подібній сукні фото опублікувала Меган Маркл — дружина принца Гаррі. Вона показала фото з пляжу, на якому бігла по воді в легкій білій сукні від бренду Khaite з V-подібним декольте.