У сукні Louis Vuitton зі стильним поясом: красива Бріжит Макрон зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Перша леді Франції у вбранні улюбленого бренду з'явилася на зустрічі.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали у своїй резиденції, в Єлисейському палаці у Парижі, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і його дружину Ельке Бюденбендер.
Перша леді Франції знову обрала вбрання білого кольору. На ній була сукня від її улюбленого бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та масивним шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.
Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У неї було об'ємне укладання каре, макіяж із акцентом на очах і парні чорні шкіряні браслети на зап'ястях.
Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій мінісукні продемонструвала стрункі ноги.
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