У сукні Louis Vuitton зі стильним поясом: красива Бріжит Макрон зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вітали у своїй резиденції, в Єлисейському палаці у Парижі, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і його дружину Ельке Бюденбендер.

Перша леді Франції знову обрала вбрання білого кольору. На ній була сукня від її улюбленого бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та масивним шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках. У неї було об'ємне укладання каре, макіяж із акцентом на очах і парні чорні шкіряні браслети на зап'ястях.

Ельке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку і чорні туфлі.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій мінісукні продемонструвала стрункі ноги.

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