Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні малинового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому образі з'явилася перед журналістами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1277
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні малинового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому образі з'явилася перед журналістами

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб вбранням гарного відтінку.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. 

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому образі. На Карін була обтисла закрита сукня малинового кольору з декоративними ґудзиками на одному плечі.

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із бронзово-персиковими тінями на повіках і улюбленими золотими сережками-цвяшками.

Карін Жан-П'єр / © Associated Press
Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр прийшла на пресбрифінг у сукні світло-лимонного кольору.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1277
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація