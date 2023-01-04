У сукні малинового кольору: прессекретарка Байдена у яскравому образі з'явилася перед журналістами

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому образі. На Карін була обтисла закрита сукня малинового кольору з декоративними ґудзиками на одному плечі.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із бронзово-персиковими тінями на повіках і улюбленими золотими сережками-цвяшками.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр прийшла на пресбрифінг у сукні світло-лимонного кольору.

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