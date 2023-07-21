У сукні мандаринового кольору і перлинних сережках: новий яскравий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб трикотажним вбранням соковитого відтінку.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу перед журналістами у Вашингтоні.
Карін продемонструвала новий літній аутфіт. Вона постала у трикотажній сукні мандаринового кольору в рубчик і без рукавів. Зверху вбрання мало смужки білого, чорного і синього кольорів.
Аутфіт Жан-П’єр доповнила улюбленою зачіскою з кучерями, макіяжем із персиково-золотистими тінями на повіках і нюдовим манікюром. Вуха вона прикрасила перлинними сережками, а руку – срібним браслетом.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі в асиметричній сукні синього відтінку і з вирізом цікавого крою. Вона також продемоснтрувала нову зачіску.
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