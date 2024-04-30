У сукні Max Mara та в золотих прикрасах: герцогиня Единбурзька на прийомі у Києві

Герцогиня Единбурзька Софі прибула із несподіваним візитом до України.
Учора Софі провела час у Бучі та Ірпені, де відвідала меморіал жертв, які постраждали від російського вторгнення і побувала в Сімейному центрі громадської організації "Врятувати Україну".
Також герцогиня Единбурзька зустрілася у Києві з президентським подружжям Зеленських та відвідала з першою леді України Софійський собор у Києві.
А під час прийому у резиденції посла Великої Британії в Україні герцогиня Единбурзька виступила з промовою.
Там Софі з'явилася в іншому образі — максісукні з шовкового крепдешина з квітковим принтом, вартістю 1390 доларів від Max Mara. Образ Її Високість доповнила золотим ланцюжком з підвіскою, сережками з камінням, кількома золотими браслетами на зап'ястях, біляве волосся розпустила і зробила легкий денний макіяж.
Зазначимо, герцогиня Софі стала першою британською королівською особою, яка відвідала Україну після повномасштабного російського вторгнення. Король Чарльз III, королева Камілла, принц та принцеса Уельські неодноразово публічно підтримували Україну. Підтримувала нас і покійна королева Єлизавета II.
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