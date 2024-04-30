У сукні Max Mara та в золотих прикрасах: герцогиня Единбурзька на прийомі у Києві

Учора Софі провела час у Бучі та Ірпені, де відвідала меморіал жертв, які постраждали від російського вторгнення і побувала в Сімейному центрі громадської організації "Врятувати Україну".

Герцогиня Единбурзька Софі у Бучі / Фото: Associated Press

Також герцогиня Единбурзька зустрілася у Києві з президентським подружжям Зеленських та відвідала з першою леді України Софійський собор у Києві.

Герцогиня Единбурзька Софі та президент Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

А під час прийому у резиденції посла Великої Британії в Україні герцогиня Единбурзька виступила з промовою.

Герцогиня Единбурзька Софі виступає з промовою під час прийому у резиденції посла Великої Британії в Україні / Фото: Associated Press

Там Софі з'явилася в іншому образі — максісукні з шовкового крепдешина з квітковим принтом, вартістю 1390 доларів від Max Mara. Образ Її Високість доповнила золотим ланцюжком з підвіскою, сережками з камінням, кількома золотими браслетами на зап'ястях, біляве волосся розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі виступає з промовою під час прийому у резиденції посла Великої Британії в Україні / Фото: Associated Press

Зазначимо, герцогиня Софі стала першою британською королівською особою, яка відвідала Україну після повномасштабного російського вторгнення. Король Чарльз III, королева Камілла, принц та принцеса Уельські неодноразово публічно підтримували Україну. Підтримувала нас і покійна королева Єлизавета II.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська під час зустрічі в Офісі президента у Києві / Фото: Associated Press

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