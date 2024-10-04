У сукні-майці та сережках Bottega Veneta: Меган Маркл із чоловіком побувала на Ямайці

На знімку, опублікованому в соціальних мережах ямайським музикантом Річі Da GadFada Чапліном, зображені герцог і герцогиня Сассекські.

Фото було зроблено під час візиту пари на Ямайку у січні для відвідування прем'єри фільму "Боб Марлі: Одне кохання".

Меган Маркл зазнімкована в довгій сукні-майці від Chloe і доповнила її коричневим замшевим клатчем від Cesta Collective, а також парою маленьких золотих сережок-крапель від Bottega Veneta.

Герцогиня вже одягала цю сукню під час своєї і принца Гаррі відпустки на Карибах кількома місяцями раніше.

Принц Гаррі одягнений у білу сорочку та штани кольору хакі з поясом.

Нагадаємо, нещодавно герцог Сассекський відвідував Велику Британію, прибувши на церемонію WellChild Awards. Син короля Чарльза є давнім покровителем WellChild, національної благодійної організації, яка допомагає тяжкохворим дітям та їхнім родинам по всій Великій Британії. Виступаючи на сцені, Гаррі пригадав і про свої труднощі батьківства.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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