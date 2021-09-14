У сукні-міді і хутряній горжетці: згадуємо стильний образ Волліс Сімпсон 84-річної давності

Король Едуард VIII відмовився від корони заради кохання і в шлюбі з Волліс Сімпсон був вельми щасливий.

На цьому архівному фото герцог і герцогиня Віндзорські зображені у будівлі британської дипломатичної місії в Будапешті 14 вересня 1937 року, через кілька місяців після коронації молодшого брата Едуарда — короля Георга VI — батька королеви Великої Британії Єлизавети II, яка править вже понад 69 років.

На чорно-білому фото видно, що Волліс Сімпсон одягнена в чорну сукню-міді, а на плечах у неї накинута хутряна горжетка. На голові у герцогині мініатюрний капелюх, Волліс в світлих високих рукавичках, а в руках тримає маленьку сумку. Взута Сімпсон в туфлі на підборах, а її волосся зібране в зачіску під капелюхом.

Герцог і герцогиня Віндзорські / Associated Press

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Едуард, який після зречення отримав титул герцога Віндзорського і вважався в ті роки справжнім поціновувачем елегантних костюмів, був одягнений в сірий костюм трійку і туфлі.

До речі, нещодавно ми розповідали, що барабанщик британської рокгрупи The Rolling Stones Чарлі Воттс, зібрав цілу колекцію костюмів короля Едуарда VIII. Багато костюмів король, що відрікся трону, шив в знаменитому ательє Севіля Роу. У Мережі навіть з'явилося фото на якому Чарлі Воттс з'явився в одному з таких костюмів на публіці 2002 року під час пресконфереції світового турне Rolling Stones 2002/2003 в компанії колег-музикантів Міка Джаггера, Рона Вуда і Кіта Річардса.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон, Франція 1951 рік і один з костюмів, проданих на аукціоні / Getty Images

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