У сукні міді і шкіряних човниках: елегантна кронпринцеса Вікторія відвідала захід

Шведська спадкова принцеса Вікторія в черговому красивому луці відвідала захід по роботі.

Її Високість днями брала участь в семінарі, присвяченому 50-річчю кафедри досліджень проблем миру і конфліктів Упсальского університету в Упсалі.

На червоній доріжці, яку розстелили біля входу до університету, принцеса Вікторія з'явилася в чорній сукніміді з принтом, чорним шкіряним поясом на талії і була взута в шкіряні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала невеликий шкіряний клатч.

кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Принцеса мала прекрасний вигляд, була зі своєю улюбленою зачіскою — зібраним в пучок волоссям, з легким макіяжем на обличчі, а її нігті були навіть не покриті лаком, хоча зазвичай Вікторія робить досить яскравий манікюр.

Читайте також:

У вбранні від H&M: шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель на діловій зустрічі

Королівське весілля: онучка принцеси Олександри вийшла заміж за шведського фінансиста

Як змінювалася зовнішність шведської кронпринцеси Вікторії (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання