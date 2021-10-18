У сукні міді і шкіряних човниках: елегантна кронпринцеса Вікторія відвідала захід

Шведська спадкова принцеса Вікторія в черговому красивому луці відвідала захід по роботі.
Її Високість днями брала участь в семінарі, присвяченому 50-річчю кафедри досліджень проблем миру і конфліктів Упсальского університету в Упсалі.
На червоній доріжці, яку розстелили біля входу до університету, принцеса Вікторія з'явилася в чорній сукніміді з принтом, чорним шкіряним поясом на талії і була взута в шкіряні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала невеликий шкіряний клатч.
Принцеса мала прекрасний вигляд, була зі своєю улюбленою зачіскою — зібраним в пучок волоссям, з легким макіяжем на обличчі, а її нігті були навіть не покриті лаком, хоча зазвичай Вікторія робить досить яскравий манікюр.
Читайте також:
У вбранні від H&M: шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель на діловій зустрічі
Королівське весілля: онучка принцеси Олександри вийшла заміж за шведського фінансиста