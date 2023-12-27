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У сукні міді і з гарною зачіскою: колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії виступила на конференції

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У сукні міді і з гарною зачіскою: колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії виступила на конференції

Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

Джасінда Ардерн завжди ретельно підбирає образи для своїх виходів.

Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн взяла участь у Массачусетській конференції для жінок 2023 року, яка відбулася у Бостонському виставковому конференц-центрі. Політикиня виступила там із промовою.

Для такого заходу вона обрала стильний образ total black. На ній був двобортний жакет, сукня міді і замшеві чоботи на невисоких шпильках.

Джасінда Ардерн / © Getty Images
Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

Ардерн зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із помадою кольору курної троянди і прикрасила вуха екстравагантними золотими сережками-люстрами.

Джасінда Ардерн / © Getty Images
Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
826
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