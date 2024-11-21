У сукні міді, смокінгу та на шпильках: принцеса Беатріс у розкішному образі з'явилася на тусовці

Принцесі Беатріс дуже пасує вагітність, вона буквально розквітла у цей період свого життя.

Принцеса Йоркська відвідала святковий захід Ralph Lauren у лондонському флагманському магазині на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity у Лондоні.

Беатріс мала розкішний вигляд у чорному смокінгу з атласними лацканами, який вона одягла поверх чорної сукні міді у поєднанні з гостроносими туфлями-човниками із застібками навколо щиколотки.

Її Високість взяла з собою невелику чорну сумочку-клатч, уклала своє світло-каштанове волосся в красиву зачіску і зробила простий макіяж, підкресливши трохи очі і рожевий блиск нанесла на губи.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Племінниця короля Чарльза не носила жодних прикрас, крім своєї заручальної каблучки і була без манікюру. А у вухах у неї були мініатюрні сережки-кільця, ледь помітні.

Останнім часом принцеса Беатріс полюбляє носити чорний одяг і робить це мабуть для того, щоб приховати візуально свій вагітний живіт, що росте.

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