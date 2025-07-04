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У сукні міді та білому жакеті з квіткою: принцеса Єлена відвідала кінні змагання
Іспанська інфанта Єлена відвідувала з візитом Німеччину.
Старша сестра короля Філіпа VI відвідала кінні змагання CHIO Aachen Media Night в Ахені.
Інфанта приїхала в сукні довжини міді в дрібний принт і з V-подібним декольте, і в білому подовженому жакеті з великою чорною квіткою на грудях. На шиї у принцеси була прикраса з кільцем, в руках вона несла маленьку чорну сумку на ремінці-ланцюжку, кілька каблучок було на пальцях і сережки-висячки у вухах.
У Єлени було розпущене волосся і легкий макіяж був на обличчі.
Зазначимо, принцеса Єлена любить носити різні прикраси із квітами. Наприклад, вона з’явилася на церемонію вручення нагород Фонду MAPFRE у Casino de Madrid у Мадриді в кардигані, до якого було прикріплено квіткову брошку та спідницю довжини міді.