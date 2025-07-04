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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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281
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У сукні міді та білому жакеті з квіткою: принцеса Єлена відвідала кінні змагання

Іспанська інфанта Єлена відвідувала з візитом Німеччину.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлена

Принцеса Єлена / © Getty Images

Старша сестра короля Філіпа VI відвідала кінні змагання CHIO Aachen Media Night в Ахені.

Інфанта приїхала в сукні довжини міді в дрібний принт і з V-подібним декольте, і в білому подовженому жакеті з великою чорною квіткою на грудях. На шиї у принцеси була прикраса з кільцем, в руках вона несла маленьку чорну сумку на ремінці-ланцюжку, кілька каблучок було на пальцях і сережки-висячки у вухах.

Принцеса Єлена / © Getty Images

Принцеса Єлена / © Getty Images

У Єлени було розпущене волосся і легкий макіяж був на обличчі.

Зазначимо, принцеса Єлена любить носити різні прикраси із квітами. Наприклад, вона з’явилася на церемонію вручення нагород Фонду MAPFRE у Casino de Madrid у Мадриді в кардигані, до якого було прикріплено квіткову брошку та спідницю довжини міді.

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