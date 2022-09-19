У сукні міді та капелюсі-таблетці: засмучена княгиня Шарлін на прощанні з королевою Єлизаветою II

Королі та королеви з усього світу прибули сьогодні до Вестмінстерського абатства, щоб засвідчити свою повагу королеві Єлизаветі II, з якою сьогодні прощаються у Лондоні.

Серед гостей князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін. На княгині довга чорна сукня-міді, чорні колготи та туфлі-човники. Сукня відрізнялася високим чорним коміром в елегантному стилі мілітарі, була з довгими рукавами і мала великі бічні кишені.

Шарлін доповнила вбрання капелюхом з вуаллю, а на обличчі у неї був досить насичений макіяж. Манікюр виконаний у світлих відтінках, а в руці вона тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Королівська особа прикрасила сукню брошкою на честь Монако у кольорах червоного та білого прапора.

Шарлін була засмучена і йшла під руку з чоловіком Альбером, який був одягнений у військову форму та кашкет.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Також на фото видно, що поряд із ними йдуть король Нідерландів Віллем-Олександр, його дружина королева Максима та мати короля принцеса Беатрікс. На Максимі чорна сукня і пришпилена до грудей брошка з перлинною підвіскою, а на голові обідок із вуаллю. Також у вухах сережки з великими перлинами.

Нагадаємо, у Вестмінстерському абатстві також були присутні сьогодні екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з дружиною Керрі Джонсон і нова прем'єр-міністерка Ліз Трасс.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

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