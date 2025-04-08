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У сукні міді та пальті кольору вівсянки: королева Максима з чоловіком-королем відвідали концерт
Королівське подружжя Нідерландів відвідало святковий захід у Дутінгемі на честь майбутнього Дня короля.
Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора відвідали театр Амфіон, де відбувся щорічний концерт на честь Дня короля.
Концерт на честь Дня короля традиційно відбувається за місяць до свята — 27 квітня, а цьогоріч святкування пройдуть 26 квітня — на день раніше, ніж зазвичай, і це буде в Дутінгемі.
Королева з’явилася на концерті в максісукні від Natan Сouture, пальті-накидці кольору вівсянки без коміра від Aliciaaudrey collection x Natan Couture, в руках тримала клатч від цього ж бренду і була взута в туфлі Gianvito Rossi на підборах. Вона зачесала волосся назад і одягла сережки-висячки Steltman Juwelier, а також зробила виразний макіяж. А король одягнув темно-синій костюм, світлу сорочку та краватку.
Тим часом старша дочка королівського подружжя — принцеса Катаріна-Амалія — відвідала з візитом Мадрид, де біля Пласа-де-Орієнте сфотографувалася біля тюльпанової клумби, подарувавши квіти місту як подяку мешканцям та уряду Мадрида, коли вона проживала в країні через заходи безпеки.