У сукні міді та пальті кольору вівсянки: королева Максима з чоловіком-королем відвідали концерт

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

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Король Віллем-Олександр та королева Максима вчора відвідали театр Амфіон, де відбувся щорічний концерт на честь Дня короля.

Концерт на честь Дня короля традиційно відбувається за місяць до свята — 27 квітня, а цьогоріч святкування пройдуть 26 квітня — на день раніше, ніж зазвичай, і це буде в Дутінгемі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева з’явилася на концерті в максісукні від Natan Сouture, пальті-накидці кольору вівсянки без коміра від Aliciaaudrey collection x Natan Couture, в руках тримала клатч від цього ж бренду і була взута в туфлі Gianvito Rossi на підборах. Вона зачесала волосся назад і одягла сережки-висячки Steltman Juwelier, а також зробила виразний макіяж. А король одягнув темно-синій костюм, світлу сорочку та краватку.

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Тим часом старша дочка королівського подружжя — принцеса Катаріна-Амалія — відвідала з візитом Мадрид, де біля Пласа-де-Орієнте сфотографувалася біля тюльпанової клумби, подарувавши квіти місту як подяку мешканцям та уряду Мадрида, коли вона проживала в країні через заходи безпеки.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images