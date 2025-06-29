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У сукні міді та шкіряній косусі: Шарліз Терон сходила на вечірку
49-річна Шарліз Терон відвідала світську вечірку у Лос-Анджелесі.
Акторка прибула на п’яту щорічну вечірку Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party, яка відбулася у Universal Studios у Лос-Анджелесі.
Шарліз була у чорній сукні міді на одне плече та шкіряній косусі, а також у чорних сандалях. Її біляве волосся було зібране в низький пучок, у вухах були сережки-кільця, на обличчі теплий макіяж очей та нюдова помада на губах. Також на пальцях у зірки виблискувало кілька каблучок. Зірка позувала перед камерами фотографів, ефектно оголивши одне плече.
Нагадаємо, нещодавно ми бачили Шарліз Терон на прем’єрі фільму «Стара гвардія 2» у Лос-Анджелесі, де знаменитість з’явилася у прозорому кетсьюті-сітці та шкіряних чоботях на підборах.