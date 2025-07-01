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У сукні міді та слінгбеках: королева Матильда відвідала новий захід
Королева Матильда повернулася до Бельгії після поїздки до Чилі й одразу стала до робочих справ.
Королева відвідала кооператив Paysans-Artisans у Флореффі, цивільний проєкт, запущений 2013 року для сприяння селянському, місцевому, органічному чи сталому землеробству та коротким продажам.
На зустріч Її Величність приїхала в рожевій сукні з бордовими вставками та широким поясом на талії і поєднала її з гостроносими замшевими слінгбеками та такого самого кольору клатчем до тону. Матильда зробила свою фірмову зачіску, дуже легкий макіяж і наділа сережки-висячки, а на зап’ясті мала кілька золотих браслетів і годинник. Також Матильда зробила світлий манікюр.
Нагадаємо, тим часом молодша донька короля Філіпа і королеви Матильди — принцеса Елеонора — відвідувала днями баскетбольний матч між збірними Іспанії та Бельгії у Піреї, Греція. Це один із перших її сольних заходів без батьків.