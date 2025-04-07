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У сукні-міді та високих чоботях: принцесу Катаріну-Амалію зазнімкували на вулицях Мадрида
Старша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра перебуває з візитом в Іспанії.
Принцеса Катаріна-Амалія відвідала тюльпановий сад на площі Пласа де Орієнте в Мадриді. Ці тюльпани нідерландська принцеса подарувала на знак подяки мешканцям та уряду Мадрида, коли вона проживала в країні через заходи безпеки.
Принцеса сфотографувалася на тлі тюльпанів та пам’ятної таблички. Вона приїхала в темно-червоній сукні довжини міді з принтом і взута у високі шкіряні чоботи на підборах бордового кольору. Волосся Катаріни-Амалії було недбало розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а на зап’ястях кілька браслетів.
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