У сукні-міді та високих чоботях: принцесу Катаріну-Амалію зазнімкували на вулицях Мадрида

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Принцеса Катаріна-Амалія відвідала тюльпановий сад на площі Пласа де Орієнте в Мадриді. Ці тюльпани нідерландська принцеса подарувала на знак подяки мешканцям та уряду Мадрида, коли вона проживала в країні через заходи безпеки.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса сфотографувалася на тлі тюльпанів та пам’ятної таблички. Вона приїхала в темно-червоній сукні довжини міді з принтом і взута у високі шкіряні чоботи на підборах бордового кольору. Волосся Катаріни-Амалії було недбало розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а на зап’ястях кілька браслетів.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press