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У сукні-міді та з ідеальним укладанням: королева Камілла приїхала до ательє

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сукні-міді та з ідеальним укладанням: королева Камілла приїхала до ательє

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У королеви Камілли під час Холірудського тижня в Шотландії є і свої особисті справи, не пов'язані з їхньою спільною з Чарльзом III роботою.

Її Величність відвідала ательє Dovecot, щоб зустрітися з ткачами, персоналом та місцевими ремісниками. Прибула на зустріч королева Камілла у сукні середньої довжини доповнивши вбрання бежево-чорними туфлями на підборах. Образ доповнила сережками-висячками із золота, кількома золотими браслетами, більш насиченим, ніж зазвичай макіяжем та стильним укладанням.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні король Чарльз та королева Камілла відвідають службу подяки у соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цей захід для Шотландії означає вшанування нового короля та його дружини, побачити ходу на вулиці Единбурга вийдуть тисячі шотландців, щоб віддати шану королю та знову привітати королівську родину в Шотландії. Захід відбудеться через два місяці після коронації Чарльза та Камілли в Лондоні.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
620
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