У сукні міді та з крокодилячою сумкою в руці: королева Матильда на урочистому прийомі

Згідно з традицією, у перший місяць нового року в Королівському палаці приймають керівників європейських інститутів та постійних представників, акредитованих при Європейському союзі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Сьогодні на прийомі королева Матильда, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, з'явилася в темному пальті довжини міді з цікавим принтом, до якого підібрала бежеві туфлі на підборах і сумку з крокодилячої шкіри на короткій ручці.

У вухах у королівської особи були сережки-вісячки з великим камінням, на обличчі легкий макіяж, а волосся Матильда зібрала в зачіску. З улюблених аксесуарів вона одягла годинник і золотий браслет, з якими найчастіше виходить на публіку. Король Філіп був у костюмі, сорочці та з краваткою.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у день святкування ювілею Матильди палац поділився новим фото королеви. Згодом стало відомо, що це фото прикрасить поштові марки.

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