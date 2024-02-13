У сукні-міді та зі шкіряним поясом: кронпринцеса Вікторія на публічному заході

Шведська кронпринцеса Вікторія сьогодні виконувала свої королівські обов'язки у Стокгольмі.

Її Високість була присутня на відкритті Лабораторії антропоцену Шведської королівської академії наук.

Лабораторія прагне генерувати та надавати науково обґрунтоване розуміння для створення та реалізації нових шляхів до сталого майбутнього.

Кронпринцеса Вікторія одягла сьогодні сукню-міді у принт з довгими рукавами та круглою горловиною, підкреслила талію широким шкіряним поясом та взула високі шкіряні чоботи на підборах. У руках принцеса несла маленький шкіряний клатч. Також Вікторія одягла золоті сережки-кільця, зробила легкий макіяж очей і трохи блиском підкреслила губи.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу кронпринцеса з'явилася на публіці в рожевому штанному костюмі від Zara. Тоді вона була присутня на відкритті виставки Північного музею "Північне життя" у Nordiska Museet у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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