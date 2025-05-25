У сукні міді та золотих мюлях: принцеса Євгенія на заході взяла на себе нову королівську роль

Принцеса Євгенія / © Associated Press

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Фонд короля Чарльза III The King’s Foundation оголосив, що принцеса Євгенія стала наставником нової мережі фонду «35 до 35».

У заяві йдеться, що мережа є групою «виняткових молодих людей», які зібралися в рік 35-річчя Фонду короля, які працюють над тим, щоб сприяти змінам, які король Чарльз сподівається побачити у світі за допомогою сталого розвитку, традиційних ремесел та мистецтв.

Принцеса Євгенія, як і її дядько король Чарльз, захоплена збереженням природи та стійким розвитком та висловила свою радість з приводу приєднання до нової наставницької мережі фонду, опублікувавши відео із заходу у своєму Instagram.

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«Я рада працювати з цією групою виняткових молодих людей, які були відібрані завдяки їхній визначній роботі в областях, якими захоплюється король», — заявила принцеса Євгенія. «З огляду на те, що я нещодавно відсвяткувала свій 35-й день народження, мені дуже приємно взяти участь у святкуванні 35-річчя благодійної організації та поділитися своєю пристрастю до мистецтва з тими, кому менше 35 років!», — додала принцеса.

На зустріч Євгенія приїхала у сукні Veronica Beard, туфлях-мюлях STAUD Official, одягла золоті двокольорові сережки-кільця від Alexis Bittar, на шиї у принцеси була золота підвіска.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

А нещодавно принцеса Йоркська показувала, як відвідала із сестрою Беатріс відкриття виставки квітів у Челсі.