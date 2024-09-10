У сукні міді з квітковим принтом: шанувальники у захваті від нового образу принцеси Кейт

У ролику, який Уельські опублікували у своїх соцмережах, вони показали, як проводять час на природі в їхньому будинку в Норфолку – у лісі та на пляжі, а також вдома разом із батьками Кейт – Керол та Майклом Міддлтонами. Принц Вільям та принцеса Кейт лежать на траві, обіймаються та цілуються, а також багато обіймають своїх дітей. Ролик вийшов дуже ніжний і дуже відвертий, чого Уельські ніколи раніше широкому загалу не показували.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Королівські шанувальники зазначили гарний та дуже ніжний образ принцеси, який вона обрала для знімання. Кетрін була в сукні довжини міді з квітковим принтом від Veronica Beard, взута в білі кросівки зі шкіри від Veja, її волосся було розпущене і укладене легкими недбалими хвилями, а у вухах були сережки-краплі з класичного зеленого аметиста Kiki McDonough і золоте намисто Mid з ініціалами Джорджа, Шарлотти та Луї на шиї. У відео Кейт також з'явилася у блакитній сукні-сорочці.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Раніше ще до публікації цього ролика ми писали, що принцеса може з'явитися на публічному заході наступного разу у листопаді. І у ролику Кейт підтвердила це.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

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