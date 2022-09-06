У сукні міді з накидкою: княгиня Шарлін відвела дітей до школи

Княгиня Шарлін разом із чоловіком князем Альбером II відвели своїх близнюків до школи. Знімками із заходу поділилися на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Шарлін з'явилася на публіці у ніжно-рожевій сукні від Akris із Saks Fifth Avenue. Сукню міді без рукавів та зі знімною накидкою княгиня поєднала з босоніжками персикового кольору на невисоких підборах. Вартість вбрання Шарлін складає 3685,86 фунтів стерлінгів і воно вже розпродано.

Її Високість мала лаконічну зачіску, легкий макіяж на обличчі і блідо-рожеві сережки-цвяшки у вухах. Її чоловік Альбер стояв поруч і був у синьому піджаку, світлих штанях та білій сорочці.

Діти княжого подружжя – принц Жак та принцеса Габріелла були у червоних футболках-поло, у джинсах, взуті у кросівки та з великими рюкзаками за спинами.

Раніше Шарлін показувала, як дочка Габріелла постригла брата перед початком нового навчального року і хвилювалася, що із цього приводу скажуть у школі.

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