У сукні на бретельках і гранатових лоферах: леді Амелія Віндзор сходила на фешншоу

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

30-річна Амелія відвідала показ Susan Fang у межах Тижня моди у Лондоні. Вона була одягнена у небесно-блакитну сукню з квітковою аплікацією довжини до колін. Вбрання, яке було на бретельках з прозорим камінням, Амелія поєднувала з бузковими блискучими шкарпетками та лоферами відтінку стиглого граната.

У леді Амелії традиційно було розпущене світле волосся, легкий макіяж був на обличчі, вона одягла намисто з маленьких білих каменів із золотою підвіскою та кілька браслетів та каблучок.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А наприкінці минулого тижня Амелія відвідала показ бренду Bora Aksu і була у рожевому ансамблі — спідниці з рюшами та напівпрозорому топі креативного дизайну. Також Амелія одягла чорні лофери Miu Miu та іміджеві окуляри з рожевими лінзами.

