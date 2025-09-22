- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
У сукні на бретельках і гранатових лоферах: леді Амелія Віндзор сходила на фешншоу
Леді Амелія Віндзор не могла пропустити Лондонський тиждень моди, навіть незважаючи на жалобу за її покійною бабусею герцогинею Кентською Кетрін.
30-річна Амелія відвідала показ Susan Fang у межах Тижня моди у Лондоні. Вона була одягнена у небесно-блакитну сукню з квітковою аплікацією довжини до колін. Вбрання, яке було на бретельках з прозорим камінням, Амелія поєднувала з бузковими блискучими шкарпетками та лоферами відтінку стиглого граната.
У леді Амелії традиційно було розпущене світле волосся, легкий макіяж був на обличчі, вона одягла намисто з маленьких білих каменів із золотою підвіскою та кілька браслетів та каблучок.
А наприкінці минулого тижня Амелія відвідала показ бренду Bora Aksu і була у рожевому ансамблі — спідниці з рюшами та напівпрозорому топі креативного дизайну. Також Амелія одягла чорні лофери Miu Miu та іміджеві окуляри з рожевими лінзами.