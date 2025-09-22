ТСН у соціальних мережах

Суспільство
157
1 хв

У сукні на бретельках і гранатових лоферах: леді Амелія Віндзор сходила на фешншоу

Леді Амелія Віндзор не могла пропустити Лондонський тиждень моди, навіть незважаючи на жалобу за її покійною бабусею герцогинею Кентською Кетрін.

Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

30-річна Амелія відвідала показ Susan Fang у межах Тижня моди у Лондоні. Вона була одягнена у небесно-блакитну сукню з квітковою аплікацією довжини до колін. Вбрання, яке було на бретельках з прозорим камінням, Амелія поєднувала з бузковими блискучими шкарпетками та лоферами відтінку стиглого граната.

У леді Амелії традиційно було розпущене світле волосся, легкий макіяж був на обличчі, вона одягла намисто з маленьких білих каменів із золотою підвіскою та кілька браслетів та каблучок.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А наприкінці минулого тижня Амелія відвідала показ бренду Bora Aksu і була у рожевому ансамблі — спідниці з рюшами та напівпрозорому топі креативного дизайну. Також Амелія одягла чорні лофери Miu Miu та іміджеві окуляри з рожевими лінзами.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

157
