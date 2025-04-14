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У сукні на одне плече і з сумкою улюбленого бренду: Зара Тіндалл потрапила під приціл папараці
Зара Тіндал вже кілька днів проводить у Бахрейні на Гран-прі Формули-1.
Декількома днями раніше Зару сфотографували на заході разом із чоловіком Майком. У перший день свого візиту Тіндалл була в легкій синій сукні з білим квітковим принтом Scanlan Theodore, взута в білі кеди від Scanlan Theodore, а через плече у неї висіла бежева сумка Aspinal of London.
На другий день Зара з’явилася перед камерами в чорній сукні на одне плече, в руках несла коротку джинсову куртку, а через плече у неї висіла коричнева шкіряна сумка від Aspinal Of London.
Зара була в тих самих сонцезахисних окулярах Valley Eyewear, що й першого дня, з розпущеним волоссям, легким макіяжем на обличчі. У неї на шиї було кілька золотих підвісок, а у вухах сережки-кільця невеликого розміру з розсипом діамантів.
Також до Бахрейну приїхали сестри Йоркські Беатріс та Євгенія, і брат Зари — Пітер Філліпс.