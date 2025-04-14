У сукні на одне плече і з сумкою улюбленого бренду: Зара Тіндалл потрапила під приціл папараці

Зоря Тіндалл / © Getty Images

Реклама

Декількома днями раніше Зару сфотографували на заході разом із чоловіком Майком. У перший день свого візиту Тіндалл була в легкій синій сукні з білим квітковим принтом Scanlan Theodore, взута в білі кеди від Scanlan Theodore, а через плече у неї висіла бежева сумка Aspinal of London.

Зоря і Майк Тіндалли / © Getty Images

На другий день Зара з’явилася перед камерами в чорній сукні на одне плече, в руках несла коротку джинсову куртку, а через плече у неї висіла коричнева шкіряна сумка від Aspinal Of London.

Зоря Тіндалл / © Getty Images

Зара була в тих самих сонцезахисних окулярах Valley Eyewear, що й першого дня, з розпущеним волоссям, легким макіяжем на обличчі. У неї на шиї було кілька золотих підвісок, а у вухах сережки-кільця невеликого розміру з розсипом діамантів.

Реклама

Також до Бахрейну приїхали сестри Йоркські Беатріс та Євгенія, і брат Зари — Пітер Філліпс.