У сукні на одне плече та у розкішних сережках: королева Максима сходила на концерт

Учора ввечері король Віллем-Олександр та королева Максима влаштували концерт для президента Греції Катерини Сакелларопулу у концертному домі Megaron Mousikis наприкінці другого дня свого державного візиту до Греції.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

На урочистому заході 51-річна королева Максима з'явилася у витонченій сукні на одне плече гарного винного кольору з пришпиленою брошкою на грудях та широким поясом на талії. Аутфіт свій королева доповнила оксамитовими туфлями та клатчем з пензликом, а також дорогоцінними сережками-висячками.

У Максими було ефектне укладання, насичений вечірній макіяж та манікюр у тон вбрання.

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, який доповнив білою сорочкою та краваткою у цятку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також вчора вдень королівське подружжя відвідало спеціальну виставку World Press Photo під назвою "Стійкість" у культурному центрі фонду Ставроса Ніархоса в Афінах. Там королева з'явилася в сукні у пудрово-рожевому відтінку від бренду Claes Iversen із кутюрної колекції 2018 року.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Читайте також: