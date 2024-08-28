У сукні на одне плече та в компанії чоловіка: княгиня Шарлін сходила на футбол

Княгиня Шарлін та князь Альбер II привітали футбольний клуб "Монако" з ювілеєм.
У Instagram князівське подружжя опублікувало знімок, на якому Шарлін та її чоловік Альбер тримають у руках футболки клубу. У підписі зазначено:
"Вітаємо футбольний клуб "Монако" з днем народження з нагоди його 100-річчя та вітаємо всю команду з чудовою перемогою над "Ліоном" (2:0) учора ввечері", — зазначено в повідомленні, яке було опубліковано в Instagram княжого подружжя два дні тому.
Шарлін приїжджала на матч у смугастій сукні на одне плече, у неї легкий макіяж на обличчі та розпущене волосся. Її чоловік зображений поруч, він одягнений у піджак та білу сорочку і теж усміхається, тримаючи в руках футболку.
Нагадаємо, попереднього разу ми бачили Шарлін та Альбера на Олімпійських іграх у Парижі в перші дні Олімпіади. Пізніше князь відвідував змагання зі своєю племінницею – принцесою Олександрою Ганноверською.
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