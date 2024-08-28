У сукні на одне плече та в компанії чоловіка: княгиня Шарлін сходила на футбол

У Instagram князівське подружжя опублікувало знімок, на якому Шарлін та її чоловік Альбер тримають у руках футболки клубу. У підписі зазначено:

"Вітаємо футбольний клуб "Монако" з днем ​​народження з нагоди його 100-річчя та вітаємо всю команду з чудовою перемогою над "Ліоном" (2:0) учора ввечері", — зазначено в повідомленні, яке було опубліковано в Instagram княжого подружжя два дні тому.

Шарлін приїжджала на матч у смугастій сукні на одне плече, у неї легкий макіяж на обличчі та розпущене волосся. Її чоловік зображений поруч, він одягнений у піджак та білу сорочку і теж усміхається, тримаючи в руках футболку.

Нагадаємо, попереднього разу ми бачили Шарлін та Альбера на Олімпійських іграх у Парижі в перші дні Олімпіади. Пізніше князь відвідував змагання зі своєю племінницею – принцесою Олександрою Ганноверською.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Читайте також:

Княгиня Монако Шарлін — гарні вбрання дружини Альбера II (14 фото)