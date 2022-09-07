У сукні на запах і в рожевих човниках: королева Летиція повернулася до роботи після відпустки

Засмагла та відпочила королева Іспанії Летиція теж учора повернулася до роботи і взяла участь у конференції, організованій Іспанською асоціацією боротьби з раком.

49-річна Летиція мала чудовий вигляд у червоній сукні на запах з неглибоким V-подібним вирізом на декольте, поясом на талії та широкими рукавами, яку доповнила ніжно-рожевими туфлями-човниками із замші.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність одягла мініатюрні сережки-кільця у вуха і зробила свій фірмовий макіяж, а волосся уклала в акуратну зачіску з локонами. З додаткових прикрас на Летиції була лише каблучка, подарована її доньками.

Конференція, організована Іспанською асоціацією боротьби з раком (AECC), спрямована на підвищення обізнаності та знань про рак в іспанському суспільстві.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Це перший захід, який відвідала Летиція після відпустки із сім'єю на Пальма-де-Майорці. Сім'я традиційно проводить свою тривалу відпустку в палаці Альмудайна, своїй офіційній літній резиденції на Балеарських островах, та кілька разів була помічена на публіці.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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