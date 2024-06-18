У сукні на запах та балетках: принцеса Беатріс на заході в Каннах

Фестиваль вважається найбільш авторитетним міжнародним фестивалем виробників реклами, який проводиться щорічно у французькому місті Канни третього тижня червня.

Принцеса Беатріс позувала з Дасті Дженкінс, директоркою зі зв'язків із громадськістю Spotify. На захід принцеса приїхала у сукні міді з атласного твіла із запахом від Sandro та взула гостроносі балетки з відкритою п'ятою від Pretty Ballerinas. У Беа було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі та кілька золотих браслетів на зап'ясті.

Принцеса Беатріс Йоркська та Дасті Дженкінс, директорка зі зв'язків з громадськістю Spotify / Фото: Getty Images

Тим часом її молодша сестра принцеса Євгенія була присутня на вечері Fashion Trust Arabia на честь переможців FTA 2023 у готелі Claridges у Лондоні, де з'явилася у квітковій сукні та з сумкою-валізою в руках.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

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