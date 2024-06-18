У сукні на запах та балетках: принцеса Беатріс на заході в Каннах

Принцеса Беатріс відвідала фестиваль Каннських левів 2024 року.
Фестиваль вважається найбільш авторитетним міжнародним фестивалем виробників реклами, який проводиться щорічно у французькому місті Канни третього тижня червня.
Принцеса Беатріс позувала з Дасті Дженкінс, директоркою зі зв'язків із громадськістю Spotify. На захід принцеса приїхала у сукні міді з атласного твіла із запахом від Sandro та взула гостроносі балетки з відкритою п'ятою від Pretty Ballerinas. У Беа було розпущене волосся, легкий макіяж на обличчі та кілька золотих браслетів на зап'ясті.
Тим часом її молодша сестра принцеса Євгенія була присутня на вечері Fashion Trust Arabia на честь переможців FTA 2023 у готелі Claridges у Лондоні, де з'явилася у квітковій сукні та з сумкою-валізою в руках.
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