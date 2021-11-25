У сукні небесно-блакитного кольору: графиня Уесекська Софі продемонструвала елегантний образ

Вбрання невістка королеви Єлизавети доповнила діамантовими прикрасами.

Графиня Уесекська Софі стала однією з гостей заходу в Лондоні — вечері Rifles Awards Dinner, присвяченої піхотному полку "Стрілки" (The Rifles) — стрілецького формування, яке виникло 2007 року на основі чотирьох полків, що діяли в Іраку та Афганістані. Софі є королівським полковником 5-го батальйону.

Графіня Уесекська Софі / Getty Images

Для вечірнього заходу графиня одягла довгу небесно-блакитну довгу сукню від бренду Emilia Wickstead. Вбрання мало вільний верх із квадратним декольте, а на широких бретельках було трохи зібраним.

Графіня Уесекська Софі / Getty Images

Образ вона доповнила елегантною зачіскою, клатчем, розшитим бісером, сережками та годинником на руці. На плечі у графині було пришпилено дві брошки: у вигляді емблеми піхотного полку британської армії та невелика квітку з діамантами. Брошка-квітка в колекції Софі — новинка, але раніше вона її вже одягала на урочисту галавечерю організації "Фонд світла".

Графіня Уесекська Софі / Getty Images

Також на вечерю Rifles Awards Dinner відвідала вчора і герцогиня Корнуольська Камілла, яка від 2020 року носить звання почесної головнокомандувачки цього полку.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

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