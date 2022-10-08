У сукні небесного відтінку та перлах: Джилл Байден зустрілася з медичними працівниками у Каліфорнії

У першої леді чудовий смак, і вона це вкотре довела своїм елегантним образом.

Перша леді США Джилл Байден відвідала 7 жовтня Сімейний комплексний онкологічний центр Гелен Діллер при Каліфорнійському університеті Сан-Франциско. Вона зустрілася з медичними працівниками та студентами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Зустріч була організована, оскільки щороку у жовтні в різних країнах світу проводиться місяць підвищення інформованості щодо раку молочної залози з метою привернення уваги населення до проблеми, раннього виявлення та лікування захворювання. Перша леді на зустрічі розповіла про досягнення у дослідженнях хвороби та програмах, які підтримують пацієнтів із цим діагнозом.

71-річна Джилл Байден мала приголомшливий вигляд, оскільки одягла сукню міді небесно-блакитного відтінку від бренду Brandon Maxwell. Вбрання було виконане у фасоні "рибка" і чудово сиділо на фігурі першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила намистом з перлами, кількома браслетами-ободами, а також браслетом-ланцюгом і золотим годинником Cartier. На шиї у Байден була її улюблена прикраса, яку вона ніколи не знімає — ланцюжок зі словом "мама".

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А ось взуття вона обрала лаконічне — це були її улюблені бежеві слінгбеки від Valentino.

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