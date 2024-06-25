У сукні незвичайного фасону та ляпанцях: королева Летиція на заході в Мадриді

Королева Летиція вирушила до контент-центру Netflix у Трес-Кантосі на околиці Мадрида, щоб очолити зустріч із Опікунською радою Фонду допомоги проти наркозалежності.

Королева є почесною президенткою FAD і тому не хотіла пропустити цей захід, на якому детально розповіла про навчальний проєкт, над яким працюють Netflix та Молодіжний фонд.

Цього разу королева Летиція з'явилася на публіці у сукні міді від Adolfo Dominguez, з довгими рукавами, пишним подолом та широкою гумкою на талії. Бавовняну сукню королева поєднала із ляпанцями на пласкій підошві та бежевим клатчем. З прикрас на Летиції була її улюблена каблучка Coreterno та сережки від Pertegaz. Волосся її було розпущене, а на обличчі був денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час минулого заходу королева Летиція з'явилася на публіці у світлому костюмі Victoria Beckham та у своїх улюблених кедах.

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