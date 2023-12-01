У сукні незвичайного крою і з новою зачіскою: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом на королівській виставі

Принц Вільям та принцеса Кейт разом зі шведською кронпринцесою Вікторією та її чоловіком кронпринцем Даніелем відвідали Королівську естрадну виставу в Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Принцеса Уельська експериментує із образами. Вчора в Королівському Альберт-голі Її Високість з'явилася в приталеній бірюзовій сукні від Safiyaa з прикрашеним кристалами коміромі розрізами на рукавах до підлоги, що створювали ефект накидки.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт завершила образ перлинними сережками Jcrew та браслетом, блискучим клатчем Jenny Packham та бірюзовими туфлями на підборах Gianvito Rossi.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Також принцесі Уельській зробили нове укладання, надавши зачісці об'єму. А в макіяжі вона підкреслила очі чорним олівцем та нанесла на губи рожевий блиск.

Принц і принцеса Уельські зі шведською кронпарою / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у оксамитовому смокінгу, білосніжній сорочці та краватці-метелику чорного кольору. А також у лакованих туфлях. Він подав руку своїй дружині, коли вона вийшла з автомобіля і піднімалася червоною доріжкою. Обидва мали розкішний вигляд.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Вчора вдень Кейт та Вільям вітали шведську кронпару у Віндзорському замку.

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