У сукні незвичайного крою і з новою зачіскою: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом на королівській виставі

Принц Вільям та принцеса Кейт разом зі шведською кронпринцесою Вікторією та її чоловіком кронпринцем Даніелем відвідали Королівську естрадну виставу в Королівському Альберт-голі в Лондоні.
Принцеса Уельська експериментує із образами. Вчора в Королівському Альберт-голі Її Високість з'явилася в приталеній бірюзовій сукні від Safiyaa з прикрашеним кристалами коміромі розрізами на рукавах до підлоги, що створювали ефект накидки.
Кейт завершила образ перлинними сережками Jcrew та браслетом, блискучим клатчем Jenny Packham та бірюзовими туфлями на підборах Gianvito Rossi.
Також принцесі Уельській зробили нове укладання, надавши зачісці об'єму. А в макіяжі вона підкреслила очі чорним олівцем та нанесла на губи рожевий блиск.
Принц Вільям був у оксамитовому смокінгу, білосніжній сорочці та краватці-метелику чорного кольору. А також у лакованих туфлях. Він подав руку своїй дружині, коли вона вийшла з автомобіля і піднімалася червоною доріжкою. Обидва мали розкішний вигляд.
Вчора вдень Кейт та Вільям вітали шведську кронпару у Віндзорському замку.
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