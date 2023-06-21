У сукні ніжного кольору та з рожевим топазом на шиї: королева Камілла з чоловіком Чарльзом приїхала на Royal Ascot

Монарша пара з'явилася на королівських кінних перегонах в Аскоті і в другий день змагань.

Король Чарльз і королева Камілла приїхали на Royal Ascot сьогодні на кінній повозці, як і першого дня королівських кінних перегонів в Аскоті, які так любила королева Єлизавета II.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Для денного заходу королева Камілла обрала блідо-рожеву сукню-пальто від Anna Valentine та капелюх від Philip Treacy. В руках несла рукавички та сріблястий маленький клатч, а взута була в сірі туфлі-човники на підборах.

На шиї у Камілли був чокер із п'яти перлинних ниток, з великим рожевим топазом посередині, посипаним діамантами. Ця застібка чокера колись була брошкою, поки 2000 року принц Чарльз не придбав прикрасу на аукціоні "Сотбіс" майже за 30 тисяч доларів. Прикрасу він подарував дружині, але спочатку вона була перероблена в застібку для чокера. Сережки-кліпси у вухах також були з рожевим топазом. А зачіска та макіяж традиційними.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у сірому фраку, штанях і жителі, він одягнув білу сорочку в блакитну та рожеву смужку та свою улюблену краватку. На голові монарх мав капелюх-циліндр.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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