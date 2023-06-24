У сукні нового фасону та величезному капелюсі з пером: королева Камілла відвідала іподром

Королівська пара вибрала для останнього дня кінних перегонів вбрання у світлих тонах, але особливо здивувала королева, адже її сукня була не такою, як зазвичай.

Король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідали п'ятий день кінних перегонів в Аскоті – це був завершальний день цієї грандіозної п'ятиденної події. Камілла вибрала цього разу сукню молочного відтінку, але в новому фасоні, адже вона не мала верхнього пальта, яке вона зазвичай носить, а комір був виконаний у вигляді човника.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також сукня була прострочена по всій довжині, мала довгі рукави та оздоблення на подолі. Образ королева доповнила шкіряними рукавичками, зручними замшевими туфлями та невеликою сумочкою із плетінням світло-бежевого відтінку.

Головним аксесуаром образу став капелюх з великими крисами, стрічкою та пір'ям. А ось із прикрас Її Величність обрала сережки з величезними діамантами та золоте кольє на шиї. Чарльз же одягнув світлий костюм-трійку, який доповнив циліндром, парасолькою та чорними туфлями.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

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