У сукні оливкового кольору і біля ялинки: президентка Молдови опублікувала в Instagram нове фото

Президентка Молдови Мая Санду опублікувала в Instagram свою нову світлину, зроблену біля гарно вбраної ялинки.

Одягнена президентка у сукню оливкового кольору з V-подібним вирізом і рукавами три чверті. На талії у неї тканинний пояс у тон вбрання.

Санду зробили акуратне укладання і макіяж із акцентом на очах.

Мая Санду/Instagram Маї Санду

У дописі Мая привітала всіх молдаван, які святкують Різдво 25 грудня.

"Після важкого року ми вийшли на поріг світлих Різдвяних свят. Різдво – це народження і свято, життя і надію, про щедрість та смиренність. Про душу, відкриту не лише небесним радощам, а й радостям близьких людей. Про наш міцний зв'язок з тими, хто пішов, та тими, хто прийде. Немає свята, більш очікуваного дітьми та дорослими. Кожен із нас у ці дні потребує маленького дива. І кожен може зробити маленьке диво для іншого", - написала вона.

Санду також зазначила, що, хоч цьогоріч на ялинці і буде менше вогнів, але Молдова залишиться на боці світла.

"На світлій стороні світу. Не розкіш, не поблажливість, не марнотратство характеризують дух цього свята, а турбота. Природна турбота про те, що ми маємо, про близьких, чистоту, красу світу, який залишиться після нас", - заявила президентка.

Мая згадала і про допомогу молдаван українцям, які тікали від війни.

"Ви відчинили двері своїх будинків, не чекаючи нагороди та звеличення, і поділилися шматком хліба з нашими українськими сусідами, які перебувають у великій біді. Ви були і залишаєтеся гідними, мужніми і вступаючими в бій, коли це необхідно. Я пишаюся вами і вдячна вам. Весь світ побачив, наскільки ви великодушні. Бажаю вам щасливого свята у колі близьких! Миру у ваших серцях, миру у ваших будинках, миру на землі! Щасливого Різдва!", - підсумувала Санду.

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