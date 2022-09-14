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У сукні оригінального дизайну та в капелюсі-таблетці: графиня Вессекська на траурній процесії за королевою Єлизаветою II

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У сукні оригінального дизайну та в капелюсі-таблетці: графиня Вессекська на траурній процесії за королевою Єлизаветою II

Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press

Вона була улюбленою невісткою покійної королеви Великої Британії.

Протягом багатьох років Софі, графиню Вессекську, і королеву Єлизавету II об'єднували дуже теплі та близькі стосунки. Дружину принца Едварда часто бачили на почесному місці поруч із королевою під час недільних ранкових поїздок до церкви, коли вони відвідували Балморал і Сандрінгем.

А згідно з виданням DailyMail, королева дуже тепло почала ставитися до невістки, після смерті її матері 2005 року. Софі навіть називала свекруху "мамою".

Для жалобної служби, що відбуваласяс у Вестмінстер-голі, Софі обрала скромну сукню міді з довгими широкими рукавами і цікавою трикутною деталлю на грудях у вигляді плісування.

Софі, графиня Весекська / © Associated Press
Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press
Софі, графиня Весекська / © Associated Press
Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press

Доповнили образ графині капронові колготки, клатч, замшеві туфлі та круглий капелюх-таблетка з бантом. На шиї у Софі був ланцюжок із хрестиком, а у вухах лаконічні сережки.

Софі, графиня Весекська / © Associated Press
Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press
Софі, графиня Весекська / © Associated Press
Софі, графиня Весекська / Фото: Associated Press

Зазначимо, що дубова труна королеви була задрапована королівським штандартом, на якому лежала оксамитова подушка з імператорською державною короною, виготовлена для коронації короля Георга VI 1937 року.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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