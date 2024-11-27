У сукні Oscar de la Renta і з келихом ігристого: красива Джилл Байден на прощальному вечорі у Білому домі

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден влаштували у Білому домі прощальний вечір, на який запросили прихильників Демократичної партії.

Президентське подружжя виголосило там промову. Джо Байден навіть розчулився до сліз, коли говорила його дружина: вона підійняла келих ігристого і сказала тост, назвавши чоловіка героєм, який понад 40 років свого життя віддав державній службі і зробив вагомий внесок у розвиток країни. Після цього вони ніжно поцілувалися.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

На заході перша леді постала у красивій вечірній сукні з квітковим мотивом від бренду Oscar de la Renta. У неї було акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-сніжинками, а пальці – каблучками.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Джо і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джо Байден залишить свою посаду 20 січня 2025 року, коли передасть президентство новообраному президенту Дональду Трампу.

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