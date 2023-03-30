У сукні Oscar de la Renta з великими квітами: королева Максима відвідала конференцію

Її Величність обрала приголомшливе жіночне вбрання, але була одна деталь, яка трохи зіпсувала образ — облізлий манікюр.

29 березня королева Максима відкрила 51-у весняну конференцію Нідерландського товариства психіатрії (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP), яка відбулася у Маастрихтському виставковому та конгресцентрі.

Її Величність виступила на заході з промовою, а також продемонструвала новий образ. Цього разу королева обрала темно-синю сукню від американського бренду Oscar de la Renta.

У вбрання були довгі рукави та фасон А-силуету. Бренд Oscar de la Renta відрізняється тим, що у більшості своїх дизайнів використовує флористичні принти та вишивки, тому сукня королеви не стала винятком – на вбранні Максими були великі білі квіти, які надавали сукні елегантності.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ королева доповнила темно-синім капелюхом з широкими крисами від бренду Maison Fabienne Delvigne та туфлями-човниками від Gianvito Rossi — одного з її улюблених брендів. Завершенням цього ансамблю став клатч та прикраси із синім камінням.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Однак королева знову не подбала про манікюр. Максима нафарбувала нігті звичайним лаком, а не гелем, тому в деяких місцях він обліз, що мало неохайний вигляд.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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