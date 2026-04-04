У сукні, оздобленій камінням, і з келихом в руці: Бріжит Макрон на державному обіді у Сеулі

Бріжит та Еммануель Макрони, Лі Дже Мьон і Кім Хе Ген / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Південної Кореї взяли участь у державному обіді в Сеулі, який на честь їхнього приїзду влаштували президент країни Лі Дже Мьон і перша леді Кім Хе Ген. Фотографи зазнімкували, як всі вони тримали келихи з ігристим в руках, а в цей момент Макрон виголошував тост.

Перша леді Франції обрала для такої події вишуканий образ. На ній була сукня-футляр кремового відтінку з рукавами три чверті, яка була оздоблена біля вирізу флористичною композицією із різнокольорового каміння і бісеру.

У Бріжит була елегантна зачіска, улюблений макіяж смокі айс, лаконічні сережки-кільця у вухах, годинник, браслети і каблучка з камінням на руках.

Реклама

Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Сеула з’явилася у пальті пудрового відтінку з металевими ґудзиками і поясом в тон.