У сукні, оздобленій камінням, і з келихом в руці: Бріжит Макрон на державному обіді у Сеулі
Перша леді Франції продемонструвала новий вишуканий образ під час їхнього з чоловіком-президентом азійського турне.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Південної Кореї взяли участь у державному обіді в Сеулі, який на честь їхнього приїзду влаштували президент країни Лі Дже Мьон і перша леді Кім Хе Ген. Фотографи зазнімкували, як всі вони тримали келихи з ігристим в руках, а в цей момент Макрон виголошував тост.
Перша леді Франції обрала для такої події вишуканий образ. На ній була сукня-футляр кремового відтінку з рукавами три чверті, яка була оздоблена біля вирізу флористичною композицією із різнокольорового каміння і бісеру.
У Бріжит була елегантна зачіска, улюблений макіяж смокі айс, лаконічні сережки-кільця у вухах, годинник, браслети і каблучка з камінням на руках.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Сеула з’явилася у пальті пудрового відтінку з металевими ґудзиками і поясом в тон.