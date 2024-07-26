У сукні-пальті кольору вівсянки від Louis Vuitton: Бріжит Макрон на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Перша леді Франції у стильному ніжному вбранні вітала гостей на червоній доріжці.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит Макрон вітали гостей на червоній доріжці, які прибули на церемонію відкриття Олімпійських ігор. Серед них були: перша леді США Джилл Байден, король Філіп VI, президент Європейської ради Шарль Мішель і його дружину Амелі Дербодренг’єн Мішель та інші.
Бріжит продемонструвала там елегантний образ у сукні-пальті кольору вівсянки від Louis Vuitton А-силуету і з ґудзиками з логотипом бренду. Вбрання перша леді скомбінувала з туфлями з кремовими туфлями-човниками на шпильках.
Макрон зібрала волосся в елегантну зачіску з прикореневим об'ємом, зробила макіяж смокі-айс, на шиї у неї був золотий ланцюжок, а на руках – золотий браслет із перлами, браслети з коричневими ремінцями і каблучки з камінням.
Нагадаємо, Бріжит Макрон обрала для вечері Міжнародного олімпійського комітету у Луврі білосніжний костюм від Louis Vuitton, який складався із сукні-футляра і вкороченого двобортного жакета зі срібними ґудзиками.
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