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У сукні-пальті та із золотим кольє на шиї: королева Камілла на прийомі в Букінгемському палаці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сукні-пальті та із золотим кольє на шиї: королева Камілла на прийомі в Букінгемському палаці

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король та королева організували прийом у Букінгемському палаці на честь британських громад Східної та Південно-Східної Азії.

Окрім короля Чарльза III та королеви Камілли захід також відвідали інші старші члени королівської родини. Серед гостей також були представники збройних сил, мистецтва, ЗМІ, моди, бізнесу, уряду, фінансів, охорони здоров'я, релігійних та благодійних організацій.

Королева Камілла та Алекса Чанг / © Associated Press
Королева Камілла та Алекса Чанг / Фото: Associated Press

75-річна Камілла одягла на прийом темно-смарагдову сукню-пальто з вишивкою від Anna Valentine, яку вже неодноразово носила. Вечірній образ королева доповнила золотим кольє від Kiki Mcdonough та ланцюжком із медальйоном. У вухах у неї були сережки з великим камінням, на обличчі макіяж, а волосся красиво укладене.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III теж весело проводив час із гостями. Він був з келихом у руках, а на його мізинці ми помітили під перстнем, який король носить не знімаючи, і його весільну обручку з валлійського золота. Також Чарльз був одягнений у синій костюм, білу сорочку та краватку.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
599
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